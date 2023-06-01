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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه الشكر للعاملين بإدارات النظافة والأمن

خلال بالعاملين محافظ
خلال بالعاملين محافظ بورسعيد يؤكد علي أهمية دور عامل النظافة

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، العاملين بإدارات الأمن و النظافة، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين بإدارات النظافة والأمن للاستماع إلي ارائهم حول عدد من الموضوعات  جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

و ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للعاملين بإدارت النظافة والأمن على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام وتحقيق الأمن والأمان لديوان عام محافظة بورسعيد.

خلال بالعاملين محافظ بورسعيد يؤكد علي أهمية دور عامل النظافة

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وشدد اللواء عادل الغضبان على أهمية الوعي بجهود الدولة، ومتطلبات المرحلة الراهنة، ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية و زعزعة استقرار الوطن،  لافتا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه دائما بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن،  والارتقاء بحياة المواطنين،  وبذل مزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية والرخاء بالدولة،  لافتا أن القيادة السياسية بالدولة تبذل جهودا مضنية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية،  و الارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سبل المعيشة،  موجها بالتصدى لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد،  و دعم جهود الدولة المتواصلة في كافة الاتجاهات.

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وأكد محافظ بورسعيد على أهمية دور عامل النظافة، والذى يعد عاملا أساسا في تحقيق المظهر الحضارى و المشرف، لافتا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة التي يقوم بها

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