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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص 17 فدانا بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد للإسكان التعاونى

تخصيص ١٧ فدان بالحي
تخصيص ١٧ فدان بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد للإسكان التعاونى

أعلن اللواء عادل الغضبان  محافظ بورسعيد خلال لقائه مع عدد من مستحقين الإسكان التعاوني عن تخصيص ١٧ فدانا بالحي الإماراتي للمستحقين من مشروع الاسكان التعاونى.  

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم تخصيص ١٧ فدانا بجانب منطقة مساكن محمد مهران لبناء وحدات سكنية للمستحقين من مشروع الإسكان التعاوني. 

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وشدد محافظ بورسعيد على أنه والأجهزة التتفيذية المعنية لايدخرون جهد من خلال السعى المتواصل لتلبية احتياجات المواطنين على أرض المحافظة فى حدود الرؤي و الإمكانات المتاحة. 

تخصيص ١٧ فدان بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد للإسكان التعاونى

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ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكامل المستمر لبورسعيد وشعبها حتى تكون نموذج عالمى يحتذى به بين محافظات مصر . 

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