تخصيص 17 فدانا بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد للإسكان التعاونى

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال لقائه مع عدد من مستحقين الإسكان التعاوني عن تخصيص ١٧ فدانا بالحي الإماراتي للمستحقين من مشروع الاسكان التعاونى.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم تخصيص ١٧ فدانا بجانب منطقة مساكن محمد مهران لبناء وحدات سكنية للمستحقين من مشروع الإسكان التعاوني.

وشدد محافظ بورسعيد على أنه والأجهزة التتفيذية المعنية لايدخرون جهد من خلال السعى المتواصل لتلبية احتياجات المواطنين على أرض المحافظة فى حدود الرؤي و الإمكانات المتاحة.

تخصيص ١٧ فدان بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد للإسكان التعاونى IMG-20230530-WA0041 IMG-20230530-WA0036 IMG-20230530-WA0038 IMG-20230530-WA0040 IMG-20230530-WA0037 IMG-20230530-WA0035 IMG-20230530-WA0039

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكامل المستمر لبورسعيد وشعبها حتى تكون نموذج عالمى يحتذى به بين محافظات مصر .