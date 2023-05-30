انضمام بورسعيد إلى مدن التعلم بـ اليونسكو

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بروتوكول انضمام محافظة بورسعيد ، للشبكة العالمية لمدن التعلم بمنظمة اليونسكو ، بهدف تعزيز التعلم المستمر مدى الحياة وضمان المساواة في توفير فرص التعلم لكافة فئات المجتمع، حيث تعمل المحافظة على التوسع في استخدام التقنيات الرقمية ومصادر التعلم المختلفة، و دعم الصناعة المحلية وتقليص حجم الاستيراد وتوفير فرص عمل من خلال تدريب الشباب والفتيات ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع ريادة الأعمال و التحول الى المدن الخضراء .

و أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته الكبيرة للامكانيات المتاحة لدى المحافظه و التى تؤهلها للتسجيل ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلم، دعماً للصناعة المحلية وبناءً للقدرات والطاقات البشرية الموجودة بالمحافظة ودعم وتعزيز التعلم مدى الحياة والانضمام لليونسكو.

جاء ذلك خلال مؤتمر موسع بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و عدد من الأجهزة التنفيذية والنقابية والشعبية بالمحافظة.

وقال المهندس عمرو عثمان، ان التقديم لانضمام محافظة بورسعيد للشبكة العالمية لمدن التعلم بمنظمة اليونسكو، يأتي نتيجة ثمار مجهودات متواصلة من العمل والتنمية في شتى المجالات الصناعيه و السياحيه و التجاريه و الرقميه ؛بالاضافة الى مجهودات المجتمع المدني بالمحافظه المستمرة .

وأشار نائب المحافظ الى أن محافظة بورسعيد حصلت على جائزة افضل محافظة في الوطن العربي، ومحافظ بورسعيد حصل على جائزة افضل محافظ في الوطن العربي خلال مسابقة التميز الحكومي، فضلا عن حصول محافظة بورسعيد على شهادة الايزو 9001 كأول محافظة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن بورسعيد تسعى خلال خمسة أشهر الى ان تنضم ل " الشبكة العالمية لمدن التعلم بمنظمة اليونسكو "، والذي يعد انجازا جديدا يضاف لسجل الانجازات بمحافظة بورسعيد تحت قيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

الغضبان يبدى سعادته بتوقيع بروتوكول انضمام بورسعيد لمدن التعلم IMG-20230530-WA0028 IMG-20230530-WA0032 IMG-20230530-WA0029 IMG-20230530-WA0034 IMG-20230530-WA0033 IMG-20230530-WA0031 IMG-20230530-WA0030

وتهدف مبادرة انضمام محافظة بورسعيد ل " الشبكة العالمية لمدن التعلم بمنظمة اليونسكو، إلى تعزيز التعلم المستمر مدى الحياة وضمان المساواة في توفير فرص التعلم لكافة فئات المجتمع، والتوسع في استخدام التقنيات الرقمية ومصادر التعلم المختلفة، وهو ما يمثل أساساً لتنمية معارف ومهارات المواطنين حول مفاهيم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئيةالمستدامة، كما تهدف إلى توحيد عدد من الخصائص في المدن المختلفة لتكون قادرة على تعبئة مواردها في كل قطاع بفاعلية لتحقيق هدف رئيسي هو توفير التعلم مدى الحياة للجميع عن طريق تحفيز التعلم على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي.