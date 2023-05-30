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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على عدم السماح بعودة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على الاراضى الزراعية جنوب بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة. 

كانت الأجهزة التنفيذية بحي جنوب بورسعيد حملة مكبرة، ضمن الموجة 21 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية. 

جاء ذلك بمتابعة الدكتور حسني عطيه مدير مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد بالاشتراك مع لجنة إدارة حماية الأراضي بالمديرية ، و أسفرت عن تنفيذ إزالة ١٠ حالة تعدي لمزارع سمكية مخالفة بجمعية الاتحاد  الزراعية جنوب بورسعيد، بمساحة ٨٠ فدان ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

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وطالب محافظ بورسعيد، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه .

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