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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائه مطران بورسعيد.. الغضبان يؤكد دور الكنيسة في دعم خطط التنمية

الغضبان يلتقي الأنبا
الغضبان يلتقي الأنبا تادرس مطران بورسعيد

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، وذلك خلال زيارته للكنيسة في إطار الزيارات المتبادلة بين محافظ بورسعيد وقيادات الكنيسة.

 

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وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة، وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية، مشددا على أن الوطن يتطلب مزيد من الوحدة لتخطي جميع التحديات وإنجاز التنمية المنشودة،  كما شهد اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون. 

الغضبان يلتقي الأنبا تادرس مطران بورسعيد

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من جانبه، وجه مطران بورسعيد الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل للكنائس ورجال الدين المسيحي بالمحافظة، متمنيا دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين  الوطن، وتستمر عجلة التقدم والتنمية لبلادنا الحبيبة.

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