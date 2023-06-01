بورسعيد تشارك في مارثون العاصمة الإدارية احتفالا باليوم العالمي للدراجات

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد بقيادة عبد الفتاح حافظ مدير المديرية ، في ماراثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية الجديدة احتفالا باليوم العالمي للدراجات الهوائية.

حيث تقدم جموع المشاركين من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والغربية ، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبحضور محافظ القاهرة .

احتفالا باليوم العالمي للدراجات الهوائية بورسعيد تشارك في مارثون العاصمة الادار IMG-20230601-WA0013 IMG-20230601-WA0019 IMG-20230601-WA0011 IMG-20230601-WA0008 IMG-20230601-WA0009 IMG-20230601-WA0012 IMG-20230601-WA0002 IMG-20230601-WA0004

وأكد عبد الفتاح حافظ أن وفد بورسعيد حظى باهتمام ومتابعة خاصة من اللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، كما ظهر شباب بورسعيد بالمظهر المتميز وألهب حماس المشاركين بأغاني التراث البورسعيدي ، واصرارهم علي رفع علم بورسعيد وسط الاف المشاركين من المحافظات الأخري .

وأوضح وكيل شباب ورياضة بورسعيد أن الماراثون شارك فيه 5 الاف شاب وفتاة ، طافو الشوارع الرئيسية بالعاصمة الإدارية لمشاهدة معالم البرج الأيقوني ومركز مصر الإسلامي وحي الوزارات ، وأبدي شباب المشاركين اعجابهم بالإنجازات علي أرض الواقع والتي تمثل احدي معالم الجمهورية الجديدة .