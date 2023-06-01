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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد تشارك في مارثون العاصمة الإدارية احتفالا باليوم العالمي للدراجات

احتفالا باليوم العالمي
احتفالا باليوم العالمي للدراجات الهوائية بورسعيد تشارك في م

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد بقيادة  عبد الفتاح حافظ مدير المديرية ، في ماراثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية الجديدة احتفالا باليوم العالمي للدراجات الهوائية. 

 

 حيث تقدم جموع المشاركين من  محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والغربية ،  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب  والرياضة وبحضور محافظ القاهرة  .

احتفالا باليوم العالمي للدراجات الهوائية بورسعيد تشارك في مارثون العاصمة الادار

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وأكد عبد الفتاح حافظ أن وفد بورسعيد حظى باهتمام ومتابعة خاصة من  اللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد  ،  كما ظهر شباب بورسعيد بالمظهر المتميز وألهب حماس المشاركين بأغاني التراث البورسعيدي ، واصرارهم علي رفع علم بورسعيد وسط الاف المشاركين من المحافظات الأخري  .

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وأوضح وكيل شباب ورياضة بورسعيد أن  الماراثون شارك فيه 5 الاف شاب وفتاة ، طافو  الشوارع الرئيسية بالعاصمة الإدارية لمشاهدة معالم البرج الأيقوني ومركز مصر الإسلامي وحي الوزارات  ، وأبدي شباب المشاركين اعجابهم بالإنجازات علي أرض الواقع والتي تمثل احدي معالم الجمهورية الجديدة  .

 

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