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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل حادث خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية.. صور

الحادث
الحادث

شهدت محافظة الإسماعيلية، خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره.


كان اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، تلقي أخطار حادث من عمليات السكة الحديد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بخروج عربيتين ركاب قطار سكة حديد (رقم ٥٧٠ بورسعيد الاسكندرية)  عن مسارهما بمنطقة قرية النصرة/ القنطرة غرب على حدود الفردان، دون أن يسفر الحادث عن إصابات.

الصور الأولى لحادث خروج قطار عن مساره في الإسماعيلية


 تم اخطار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والذى أمر بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة لانقاذ الركاب ونقلهم الى وجهتهم.

وتم توجيه عدد ٥ عربات اسعاف للتأمين،  وتم اخطار الحماية المدنية للتأمين و الدفع بعدد ٣ عربة إطفاء للتأمين.

تم إبلاغ مركز ومدينة الاسماعيلية لتدبير اتوبيسات لنقل الركاب فى حالة احتياجهم، وافادت غرفة عمليات السكة الحديد بتخصيص قطار بديل لاستكمال رحلة الركاب.

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