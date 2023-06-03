وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد يتفقدان خطوط إنتاج مصنع الأدوات الكهربائية

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، مصنع أفينا للأدوات الكهربائية بجنوب بورسعيد.

جاء ذلك في إطار زيارة المهندس أحمد سمير لمحافظة بورسعيد، لبحث التعاون الصناعي ومتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الصناعية، جاء ذلك بحضور قيادات وزارة الصناعة والمهندس عبدة شعبان رئيس مجلس إدارة مصنع أفينا.

أشاد وزير الصناعة و محافظ بورسعيد بمستوى العمل والإنتاج داخل مصنع «أفينا» للأدوات الكهربائية، والذى يوفر صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، وساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وأكدا أن مصنع أفينا من المصانع التي تحقق النظام والجودة وتطبق الإجراءات التي تحافظ على سلامة العاملين.

وزير الصناعة و محافظ بورسعيد يشيدان بمستوى العمل والإنتاج داخل مصنع للأدوات ال IMG-20230603-WA0041 IMG-20230603-WA0044 IMG-20230603-WA0042 IMG-20230603-WA0036 IMG-20230603-WA0031 IMG-20230603-WA0037 IMG-20230603-WA0034 IMG-20230603-WA0033 IMG-20230603-WA0035 IMG-20230603-WA0027

والتقى الوزير والمحافظ ، خلال جولتهما بعدد من العاملين وحرصا على سؤالهم عن مدى توفير سبل الراحة بالمصنع، مؤكدين على توفير كافة الدعم الذي يساهم في ازدهار القطاع الصناعي بالمحافظة، و توفير أفصل مناخ يحقق سبل الراحة للعاملين داخل المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ويدعم خطة التنمية الصناعية ببورسعيد.