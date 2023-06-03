عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد يتفقدان خطوط إنتاج مصنع الأدوات الكهربائية

وزير الصناعة و محافظ
وزير الصناعة و محافظ بورسعيد يشيدان بمستوى العمل والإنتاج

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، مصنع أفينا للأدوات الكهربائية بجنوب بورسعيد. 

جاء ذلك في إطار زيارة المهندس أحمد سمير لمحافظة بورسعيد،  لبحث التعاون الصناعي ومتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الصناعية، جاء ذلك بحضور قيادات وزارة الصناعة  والمهندس عبدة شعبان رئيس مجلس إدارة مصنع أفينا.

وزير التجارة والصناعة يتفقد عددا من مصانع المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد

اتحاد مصنعي السيارات بأفريقيا: منطقة شرق بورسعيد مؤهلة لجذب العلامات التجارية الرائدة

أشاد وزير الصناعة و محافظ بورسعيد  بمستوى العمل والإنتاج داخل مصنع «أفينا» للأدوات الكهربائية، والذى يوفر صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، وساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وأكدا أن مصنع أفينا من المصانع التي تحقق النظام والجودة وتطبق الإجراءات التي تحافظ على سلامة العاملين.

وزير الصناعة و محافظ بورسعيد يشيدان بمستوى العمل والإنتاج داخل مصنع للأدوات ال

IMG-20230603-WA0041
IMG-20230603-WA0041
IMG-20230603-WA0044
IMG-20230603-WA0044
IMG-20230603-WA0042
IMG-20230603-WA0042
IMG-20230603-WA0036
IMG-20230603-WA0036
IMG-20230603-WA0031
IMG-20230603-WA0031
IMG-20230603-WA0037
IMG-20230603-WA0037
IMG-20230603-WA0034
IMG-20230603-WA0034
IMG-20230603-WA0033
IMG-20230603-WA0033
IMG-20230603-WA0035
IMG-20230603-WA0035
IMG-20230603-WA0027
IMG-20230603-WA0027

والتقى الوزير والمحافظ ،  خلال جولتهما بعدد من العاملين وحرصا على سؤالهم عن مدى توفير سبل الراحة بالمصنع، مؤكدين على توفير كافة الدعم الذي يساهم في ازدهار القطاع الصناعي بالمحافظة، و توفير أفصل مناخ يحقق سبل الراحة للعاملين داخل المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ويدعم خطة التنمية الصناعية ببورسعيد.

بورسعيد التعاون الصناعي التجارة والصناعة الأدوات الكهربائية أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

هانى حتحوت يصدم جماهير الوداد المغربي قبل نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

رضوى ومحمد ماتوا| القصة الكاملة لغرق شقيقين فى حمام سباحة بالغردقة

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

أردوغان يحدد موعد إعلان الحقائب الوزارية واجتماع الحكومة الأول

بحضور رؤساء تحرير صحف ومواقع| تنظيم ملتقى مصري عماني بـ الأعلى للإعلام

هل يعيش الإنسان على المريخ ؟.. العماء يوضحون أخيرًا الحقيقة

الكرملين يمنع صحفيي دول غربية من حضور منتدى سان بطرسبرج الدولي

شروط الأضحية والمضحى .. وهل تجوز عن الميت.. واحذر هذه العيوب تفسدها

تعاون بين الصحفيين وجمعية الصحافة العمانية في مجال التدريب والأنشطة الثقافية والفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية إدارة مرض السكري خلال فصل الصيف وفي الأجواء الحارة |تفاصيل

قرينة رئيس الجمهورية تودع جيل بايدن بعد انتهاء زيارتها لمصر

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل طاجن كوسة باللحمة والحمص

نشرة المرأة والصحة.. صور من خطوبة البلوجر سارة محمد... هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا... جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

فيديو

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ