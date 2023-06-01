الرعاية الصحية: التأمين الشامل يقدم خدمة متطورة قائمة على نظم عالمية

قالت الدكتورة نهى الصناديدي، مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية بالهيئة العامة لـ الرعاية الصحية، إن الهيئة تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، إذ بدأ تفعيل الخدمات فيها منذ شهر يوليه 2019 حتى الآن، وكان بداية تفعيل هذه المنظومة في محافظة بورسعيد، تلتها 3 محافظات هم: الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، مشيرة إلى أن المنظومة تقدم خدمة صحية متطورة قائمة على نظم عالمية.

وأضافت «الصناديدي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم رامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الهيئة العامة للرعاية الصحية تعد الجهة الوحيدة التي تقدم خدمة التأمين الصحي الشامل عن طريق منشآت الرعاية الأولية التي تضم طب الأسرة الذي يعتمد في الأساس على طبيب الأسرة.

وتابعت، أنّ طبيب الأسرة يعد حجر أساس منظومة التأمين الصحي، ومنوط به متابعة الأسرة المصرية بكل أفرادها بداية من الأب حتى الأبناء، كما أنه مسؤول عن تقديم ما يسمى بحزمة الخدمات الصحية الأساسية من متابعة الأمراض المزمنة والأطفال والسيدات الحوامل، فضلا عن خدمات تنظيم الأسرة إلى جانب صرف وكتابة الأدوية، والخدمات المعملية عند الحاجة والثقافة الصحية، إلى جانب الإحالة إلى المستويات الصحية الأعلى في حاجة المريض لخدمة تخصصية أعلى ممثلة في المستشفيات والمراكز التخصصية الأخرى.