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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : زيارة رئيس موريتانيا لمصر دليل على وجود خطة ممنهجة وآليات للتعاون

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الجمهورية الموريتانية، قائلة زيارة رئيس موريتانيا لمصر لمدة ثلاثة أيام دليلا علي وجود خطة ممنهجة وآليات للتعاون المشترك يتم البحث من خلالها  سبل التنمية الشاملة فيما يخص البلدين فضلا  أنه يعكس الدور المحوري الريادي الذي أثبتته مصر في القضايا العربية مما يبرز دورها علي الخريطة العربية.

 وأشارت "عضو التنسيقية مرثا محروس" أن القيادة السياسية تعمل بذكاء سياسي وربما تستكمل رؤية القمة العربية التي تم انعقادها الشهر الماضي بجدة وتجني ثمارها بالنظر في الملفات العربية المشتركة وتعزيز التعاون والتطرق إلي الملفات التي تشكل اهتمام أولي لدي الدولة المصرية كالملف المصري المائي وغيره.

 واستكملت "محروس" قائلة يسرني أن تقوم البلدين بمباحثات للتعاون العربي بشكل عام والافريقي بشكل خاص مؤكدة أن العمل العربي بحاجة إلي إعادة ترتيب الملفات ووضع الأولويات تحت النظر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وهذا ما عكسته نتائج زيارة اليوم كما أعربت "عضو البرلمان المصري مرثا محروس" عن فخرها قائلة أفتخر بما حققته مصر إلي الآن من إنجازات علي مستوي التعاون الدبلوماسي بين الدول وهذا بفضل قيادة سياسية حكيمة استطاعت أن تثبت ريادة مصر وأسبقيتها في دعم الاستقرار والتنمية العربية.

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