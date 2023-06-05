اشادة حزبية بزيارة رئيس موريتانيا لمصر.. أحزاب: تؤكد عمق العلاقات الثنائية ودليل على وجود خطة ممنهجة وآليات للتعاون المشترك

أحزاب سياسية عن زيارة رئيس موريتانيا لمصر:

تتيح فرصا واعدة للتعاون الاقتصادي

محورية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

تؤكد على توافق رؤى البلدين حول قضايا المنطقة

أشاد عدد من الأحزاب السياسية بزيارة رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني لمصر، مؤكدين أن مصر وموريتانيا تعملان بشكل مستمر على تطوير وتنمية العلاقات بينهما في شتى المجالات، فقد ظهر خلال اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين حرص الجانبين على تعزيز العلاقات في شتى المجالات، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، بحيث تحقق كافة الأهداف المرجوة منها.

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، زيارة رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني لمصر، مؤكدا أن هناك تاريخا طويلا من العلاقات الثنائية بين موريتانيا ومصر، فضلا عن أن العلاقات بين الدولتين ذات طابع خاص.

وقال "أبو العطا"، فى تصريحات له،، إن موريتانيا لها طبيعة خاصة لدي مصر باعتبارها دولة أفريقية وعربية وإسلامية، مؤكدا أنه يجب ترجمة التعاون الأمني والثقافي وغيرهما بين الدولتين للغة الأرقام كونها الطريقة التي يعترف بها الاقتصاد، الأمر الذي يعني زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن هناك زيادة بلا شك في معدل الاستثمارات الموريتانية داخل مصر، مشيرا إلى أهمية زيارة الرئيس الموريتاني لمصر، والتي من المتوقع أن تشهد الاتفاق على بعض الأطر المتعلقة بالفرص الاستثمارية وغيرها.

وأوضح أن مصر وموريتانيا تعملان بشكل مستمر على تطوير وتنمية العلاقات بينهما في شتى المجالات، مشيرا إلى أنه ظهر خلال اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين حرص الجانبين على تعزيز العلاقات في شتى المجالات، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، بحيث تحقق كافة الأهداف المرجوة منها.

وأكد أن العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين تشهد حالة من الزخم وزيارات رئاسية ورسمية رفيعة المستوى، علاوة على عقد اجتماعات للجان الفنية المشتركة بهدف تطوير العلاقات الثنائية واستشراف آفاق جديدة للتعاون في شتى المجالات، مؤكدا أن رؤى البلدين تتفق حول المستجدات على الساحتين العربية والأفريقية، والتي يأتي في مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، فضلًا عن القضية الفلسطينية، إضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تجمع دول الساحل الخمس G5.

ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد بما لا يدع مجالا للشك تطورا ملحوظا في مجالي التجارة والاستثمار ومواصلة العمل لتعزيز التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية، كما أن البلدين يعملان على إنشاء أول مجلس مشترك لرجال الأعمال المصريين والموريتانيين وتعزيز التعاون الاقتصادي في مجال الصيد والثروة السمكية والزراعة والثروة الحيوانية والدواء والمبادلات ومواد البناء.

ومن جانبها، علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الجمهورية الموريتانية، قائلة زيارة رئيس موريتانيا لمصر لمدة ثلاثة أيام دليلا علي وجود خطة ممنهجة وآليات للتعاون المشترك يتم البحث من خلالها سبل التنمية الشاملة فيما يخص البلدين فضلا أنه يعكس الدور المحوري الريادي الذي أثبتته مصر في القضايا العربية مما يبرز دورها علي الخريطة العربية.

وأشارت "عضو التنسيقية مرثا محروس" أن القيادة السياسية تعمل بذكاء سياسي وربما تستكمل رؤية القمة العربية التي تم انعقادها الشهر الماضي بجدة وتجني ثمارها بالنظر في الملفات العربية المشتركة وتعزيز التعاون والتطرق إلي الملفات التي تشكل اهتمام أولي لدي الدولة المصرية كالملف المصري المائي وغيره.

واستكملت "محروس" قائلة يسرني أن تقوم البلدين بمباحثات للتعاون العربي بشكل عام والافريقي بشكل خاص مؤكدة أن العمل العربي بحاجة إلي إعادة ترتيب الملفات ووضع الأولويات تحت النظر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وهذا ما عكسته نتائج زيارة اليوم كما أعربت "عضو البرلمان المصري مرثا محروس" عن فخرها قائلة أفتخر بما حققته مصر إلي الآن من إنجازات علي مستوي التعاون الدبلوماسي بين الدول وهذا بفضل قيادة سياسية حكيمة استطاعت أن تثبت ريادة مصر وأسبقيتها في دعم الاستقرار والتنمية العربية.

وتجدر الإشارة الى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة الدولي، الرئيس محمد ولد الغَزْواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مستهل زيارته لمصر التي تمتد لثلاثة أيام، ثم اصطحب الرئيسَ الموريتاني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث ثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصةً فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل

كما تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الرئيس الموريتاني في هذا الخصوص بالتجربة التنموية المصرية، معرباً عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين في جميع المجالات.

وفي ذلك السياق، تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية في شهر يوليو المقبل، ليتم التوقيع خلالها على عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز أطر التعاون والشراكة المصرية الموريتانية ويحقق مصالح الشعبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن آليات دفع العمل العربي والأفريقي المشترك، مع مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية، خاصةً السودان وليبيا وسوريا وسد النهضة.