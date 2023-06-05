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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: مدرب الوداد أربك حسابات كولر ولم نستغل انهيار الدفاع

الأهلى والوداد
الأهلى والوداد

أكد محمد الصايغ الناقد الرياضي، أن مدرب الوداد المغربي نجح في غلق نصف الملعب وإرباك حسابات كولر في المباراة، قائلا: "مدرب الوداد لخبط حسابات كولر في الماتش وميخليش الأهلي يلعب بالطريقة بتاعته وكولر كان ممكن يستغل المساحات".

 

وأشار محمد الصايغ، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن بيرسي تاو كانوا مفهوم تحركاته من دفاع الوداد وكهربا لم يكن في مستواه المطلوب، مؤكدا أنه من المفترض مشاركة محمد شريف من وقت مبكر لأنه سيكون اشرس على المرمى.

 

وتابع: "كهربا كان غير موفق خلال سير المباراة رغم الهدف وكان الماتش يحتاج محمد شريف عشان يحجز مكان في ماتش الإياب، وكان ممكن يمثل خطورة اكبر على دفاع الوداد المغربي"، مؤكدا أن الوداد كانوا في أضعف حالتهم وخائفين بعد تسجيل الهدف الثاني.

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