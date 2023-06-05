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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إينو: كولر استطاع تثبيت أقدامه في الأهلي.. وكسب ثقة اللاعبين والجماهير

النادي الأهلي
النادي الأهلي

علق معتز إينو، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على غياب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عن مباراة الواد أمس، بنهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلا “وجود الشناوي يعطي جماهير الأهلي طمأنينة، ولكن أي حارس مرمي هيكون مكانه لن يقصر وسيكون بقدر المسؤولية، وجمهور النادي الأهلي واعٍ،  وسيشجع أي حارس مرمى”.

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وعن تشكيل فريق النادي الأهلي، أكد “إينو”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور، ببرنامج “مصر جديدة”، والمذاع على قناة “etc”، أن تشكيل الفريق في مباراة الأمس جيد، ومتوازن، والمدير الفني يلعب بحرص شديد وحريص على عدم دخول أهداف في مرماه، مشيرا إلي أن لاعبي الأهلي أبطال دوليين وخاضوا مواقف مشابهه كثيرة.

وأكد أن “كولر” استطاع أن يثبت أقدامه بشكل جيد من خلال فهم طبيعة النادي الأهلي، وأصبحت عنده خبرة في المباريات الأفريقية، واكتسب خبرات وتعود على الجو الحار في شمال أفريقيا،  وفهم اللاعب العربي بشكل عام، وقادر على التكيف مع شمال افريقيا. 
 

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