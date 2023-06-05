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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم بني سويف: فتح باب التظلم من نتائج الشهادة الإعدادية 2022/2023 لمدة 15 يوماً

صدى البلد

 أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف عن  فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج  الفصل الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 ، وذلك بداية من الثلاثاء المقبل الموافق  6 يونيو الجاري ولمدة 15 يوماً

 يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم،محافظ بني سويف 

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.11%

بالاسم ورقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في بني سويف

 

 من جهته أشار "أ. محمد عبد التواب" وكيل الوزارة، إلى اجتماعه"اليوم" مع مسؤولى الشئون المالية والإدارية و شؤون الطلاب و لجان النظام والمراقبة ، حيث تم الاتفاق على تحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع " أ " إدارات ( بني سويف واهناسيا وببا ) بينما يضم قطاع "ب "إدارات ( الواسطى وسمسطا وناصر والفشن ) للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور

حيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد  قيمة التظلم "مبلغ  يتم تحديده عن كل مادة " بخزينة المديرية،وملء طلب مراجعة المواد (من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية) على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع" أ "بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ،وقطاع" ب" بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمدينة بني سويف

تجدر الإشارة إلى المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، قد اعتمد "منذ قليل "، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة بنجاح 77.11 % لطلبة النظامي ،فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 79.2 % ، والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 97% ، ونسبة 100% لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة ، والنور للمكفوفين 100% ، وبنسبة 39.35% لطلبة المنازل 
 

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