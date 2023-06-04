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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.11%

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اليوم،نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة بنجاح 77.11 % لطلبة النظامي ،حيث تقدم للامتحان 56 ألف و 283طالبا وطالبة ،حضر منهم 53 ألفاً و 369طالباً  وطالبة ، نجح منهم 40 ألفاً و304 طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 79.2 % ، والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 97% ، ونسبة 100% لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة ، والنور للمكفوفين 100% ، وبنسبة 39.35% لطلبة المنازل.  

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محافظ بني سويف يتابع جهود وأنشطة أجهزة وإدارات مديرية الزراعة

وتقدم محافظ بني سويف ،بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، معرياً عن ثقته وأمنياته لهم  في المداومة على والحفاظ على التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، ، حيث قد اتصل ببعض الأوئل تليفونيا ، مؤكدا على أن استمرار التفوق والحفاظ عليه  هو تحد  حقيقي  ينبغي على  أبنائنا  أن يضعوهم نصب أعينهم، لاسيما  أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

 

  ضمت لوحة الشرف الــــ 12  الأوائل على مستوى المحافظة وهم "بحسب ترتيب المديرية"  :

_     سهيلة خالد زين العابدين محمد    (280 درجة) مدرسة على بن أبي طالب  ع بنات_ ناصر /  المركز الأول.

_  ملك هشام سيد محمود ( 280 درجة) مدرسة وحيد يوسف ع بنات _ ناصر / الأول مكرر.

_ محمد محمود رجب على  ( 279.5 درجة) مدرسة محمود حسن ع بنين _ الواسطى / الثاني.

_  ميسرة جمال عويس أحمد ( 279.5 درجة) مدرسة محمود حسن ع بنين _ الواسطى / الثاني مكرر.

_  حنين محمد حسين زيدان ( 279.5 درجة) مدرسة بوش ع  ج بنات – ناصر/ الثاني مكرر.

_ أيمن سيد محمد محمد   ( 297.5  درجة) مدرسة  رياض سعد زايد  – ناصر / الثاني مكرر.

_ روان أحمد صالح معوض  ( 279.5 درجة) مدرسة  الكوم الأحمر ع بنات / بني سويف الثاني مكرر.

_ يوسف حمادة زغلول عيسى ( 279.5 درجة) مدرسة الشهيد عمر عبد الهادي ع م   - سمسطا/ الثاني مكرر.

_ زينب محمد عادل كمال الدين ( 279.5 درجة) مدرسة هابي هوم الخاصة – بني سويف / الثاني مكرر.

_ حمادة نبيل هديب أحمد  ( 279.5 درجة) مدرسة قاي ع م  -اهناسيا / الثاني مكرر.

_  رحمة محمد شحاتة سعد   ( 279.5 درجة) مدرسة نجع الديب ناصر  / الثاني مكرر.

_  ملك حمدي محمد توفيق   ( 279.5 درجة) مدرسة الشهيد سالم شعبان عين بنات _ناصر / الثاني مكرر.

الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الاعدادية طلاب الشهادة الإعدادية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف

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