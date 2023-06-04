عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بني سويف ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إدراج جامعة بني سويف ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في تحقيق الهدف الثاني والسابع من أهداف التنمية المستدامة طبقاً لتصنيف 2023 THE-Impact ranking ، كما  تقدمت 100 مرتبة في الهدف الأول  وتقدمنا 200 مرتبه في الهدفين الثاني والخامس مقارنه بالعام الماضي،  وظهرت للمرة الأولي في الأهداف السادس والثالث عشر و الرابع عشر من أعلى 300 في العالم.


حيث حصلت الجامعة على تقييم من 101-200 في الهدف الثاني والسابع، وتقييم من 201-300 في الهدف السادس والثالث عشر والرابع عشر، وتقييم من 301-400 في الهدف الأول والهدف الخامس، وتقييم من 401-600 في الهدف الخامس والثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر، وتقييم من 601-800 في الهدف الثالث  والثامن والتاسع   والعاشر والحادي عشر ، وتقييم 1000 في الهدف الرابع .

بني سويف التكنولوجية: نحرص على توفير جو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات

محافظ بني سويف يناقش نتائج 42 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعتمد على معايير المشاركة الحقيقية والموثقة لأنشطة الجامعة المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر كأحد مؤشرات النجاح في النهوض بدور الجامعة في تطوير وتنمية المجتمع المحيط، كما يعتبر التصنيف المبادرة الرائدة للاعتراف بالجامعات في جميع أنحاء العالم من حيث التأثير الاجتماعي والاقتصادي.

 

من جانبها، أكدت الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة على أن هذا الإنجاز هو نتاج تضافر جهود الجميع والاهتمام بالتدريب على النشر الدولي وتحفيز الباحثين بمختلف الدرجات العلمية على النشر في المجلات الدولية المرموقة، وتقديم الدعم الفني الكامل لاستكمال الأعمال المختصة بترتيب الجامعة بالتصنيفات الدولية المختلفة سنويًا.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف رئيس جامعه بني سويف ن رئيس جامعة بني سويف منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يصدم الأهلي: فيفا يتسلم شكوى الزمالك بشكل رسمي

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

الأتوبيس اتحرق بركابه.. سائق النقل يرفض الاعتراف بالجريمة والتحريات تدينه

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتابع مع وكيل الوزارة تجهيزات 14 استراحة للمشاركين والقائمين على امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

اتحاد جدة يستعد للإعلان عن صفقة بنزيما في هذا الموعد

إعلان حالة الطوارئ.. أوكرانيا تقصف سوقا في روسيا وتسببت حرائق هائلة

سعر ومواصفات شيفروليه سوبربان 2023 فى السعودية

شوبير يشارك صوراً لتوافد جمهور الأهلي على ستاد القاهرة

مخاطر وشيكة.. أزمة غذاء طاحنة تعصف بالعالم بعد 17 يوليو.. تفاصيل

قرار صارم من سيد عبدالحفيظ تجاه لاعبي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك البلطي

هددها بنشر فيديوهات فاضحة وطلب فدية| من هي الجميلة راندا عبد السلام؟

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

فيديو

نيكي هايلي تحتاج إلى العرب.. تصريحات مثيرة من مرشحة الرئاسة الأمريكية «فيديوجراف»

معجزة .. مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه

حريق سيارة غريبة من نوعها يثير الجدل على السوشيال ميديا.. اعرف القصة؟

الملكة رانيا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا من حنة الأميرة رجوة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ