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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بني سويف التكنولوجية: نحرص على توفير جو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات

جامعة بني سويف التكنولوجية
جامعة بني سويف التكنولوجية

قال الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، إن الكلية بدأت في اختبارات نهاية العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، موضحا أنه يحرص على متابعة الامتحانات والقيام بجولات تفقدية لمتابعة سير الاختبارات العملية للفصل الدراسي الثاني بالجامعة.

وأكد خضر أن الجامعة تحرص على توفير سبل الراحة وتوفير المناخ المناسب أمام الطلاب لأداء الامتحان، وأن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف البرامج الدراسية.

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على جانب آخر أعلن  تصنيف التايمز البريطاني إدراج 37 جامعة مصرية ضمن نتائج التصنيف لهذا العام 2023.

وأكد الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام الوزارة بتحسين ترتيب الجامعات المصرية في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أطلقت في 7مارس 2023، واشتملت على سبعة مبادئ، منها المرجعية الدولية.

وأوضح أن الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية حققت تقدمًا بارزًا في التصنيفات الدولية المختلفة، ويرجع ذلك إلى عدة إجراءات اتبعتها الوزارة وبنك المعرفة المصري من أهمها: التدريب على النشر الدولي وتحفيز الجامعات والمراكز والهيئات البحثية للباحثين بمختلف الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر الخدمات المختلفة لبنك المعرفة المصري، والذى انعكس على التقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا.

وجاءت نتائج هذا العام انعكاسًا للمجهود المبذول من فريق لجان التصنيف بالجامعات المصرية.

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