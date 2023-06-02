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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة يوضح مواعيد امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية 

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن  معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة أنه سوف يتم عقد امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية (HSKمستويات 1,2,3,4,5,6) امتحان HSK مستوى مبتدئ ومتوسط ومتقدم، يوم السبت الموافق 16 يوليو 2023.

 إجراءات التسجيل امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية

وأوضح المعهد ان الامتحان سوف يعقد حضوري داخل المعهد، ويتم التسجيل للامتحان على الانترنت و تسديد الرسوم في المعهد، وأن إجراءات التسجيل كالتالي: 

1- التسجيل عبر الانترنت: الدخول على الموقع الرسمي لامتحان اللغة الصينية www.chinesetest.cn  للتسجيل
خطوات التسجيل: 

عمل حساب على الموقع - اختيار مكان الاختبار - ملء البيانات المطلوبة - التأكد من صحة البيانات - نجاح عملية التسجيل.

 الأوراق المطلوبة: صورة من جواز السفر (مطابقة لصورة جواز السفر التي حملت على الموقع) أو الرقم القومي، ورسوم الامتحان.
 

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رسوم الامتحان HSK:
المستوى الأول ٢٠٠ جنيهًا 
المستوى الثاني ٢٥٠ جنيهًا
المستوى الثالث ٣٠٠جنيهًا
المستوى الرابع ٣٥٠ جنيهًا 
المستوى الخامس ٤٠٠ جنيهًا
المستوى السادس ٤٥٠ جنيهًا
رسوم الامتحان HSKK:
المستوى المبتدئ ١٥٠ جنيهًا
المستوى المتوسط ٢٣٠ جنيهًا
المستوى المتقدم ٣٠٠ جنيهًا.

وكان قد أعلن معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة عن بدء التسجيل لدورات الصيف ٢٠٢٣.
ويعلن المعهد عن دورات للوشو.

ستكون المحاضرات حضورية واونلاين، وفقًا لاختيار الطالب، بواقع يومين أسبوعيًا من الساعة ٦:٠٠ مساءً إلى الساعة ٩:٠٠ مساءً، لمدة شهرين تبدأ من ٢٠٢٣/٧/١.

فترة التسجيل:
من الأحد ٢٠٢٣/٥/٢٨ حتى الخميس ٢٠٢٣/٦/١٥.
من الساعة ١٠:٠٠ صباحًا حتى الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر بمقر المعهد.

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