أخبار التعليم| رسالة مثيرة لـ طلاب هندسة بعد كارثة سقوط اللوحة الإعلانية.. دمّروه نفسيًا| صورة تدّعي الغش على طالب.. ورئيس جامعة الدلتا يرد.. أوراق تقديم رياض الأطفال 2024

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نائب رئيس جامعة عين شمس: نسبة الحضور بالامتحانات تتجاوز 98%

أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، تطبيق كافة الإجراءات اللازمة المنظمة لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لتحقيق الهدوء والراحة النفسية للطلاب، حفاظا علي أداء الامتحانات.

وكيل التعليم بالغربية يتفقد لجنة النظام والمراقبة بكنترول الشهادة الإعدادية

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، واطمأن إلى سير العمل بشكل سليم، موجهاً بمراعاة الدقة في الرصد، وفرز كراسات الإجابة بعناية، والمراجعة الجيدة والمتأنية للتقدير وجمع الدرجات، مراعاة لصالح الطلاب.

دمّروه نفسيًا| صورة تدّعي الغش على طالب.. ورئيس جامعة الدلتا يرد ..خاص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا على مدار اليومين الماضيين صورة لأحد الطلاب ويبدو عليه أنه يغش ويظهر من خلفه الدكتور وهو يقترب منه بدون أن يلاحظه الطالب، وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل على الصورة معلقين "لما رصيدك من الستر يخلص".

أوراق تقديم رياض الأطفال 2024 والصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية

أوراق تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية .. يتساءل عنها جميع أولياء الأمور الذين يستعدون لإلحاق أبنائهم في المدارس بالعام الدراسي القادم 2023 / 2024.

المنوفية توقع اتفاقيات مع 67 جامعة روسية وإماراتية لتبادل الخبرات

شهد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية ختام فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية والذى نظمته جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ربنا هيحاسبك.. رسالة مثيرة لـ طلاب هندسة بعد كارثة سقوط اللوحة الإعلانية

شهدت القاهرة ، أمس ، عاصفة ترابية شديدة تسببت في سقوط لوحة إعلانية ضخمة على كوبري أكتوبر.

ظاهرة فلكية خلابة.. الكوكب الأحمر يظهر مع خلية النحل

تتزين سماء مصر الليلة، بظاهرة فلكية فريدة ومميزة، حيث نشهد اقتران كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

غرامة مالية.. آداب القاهرة تحذر طلاب الساعات المعتمدة من تأخير المصروفات

وجهت الدكتورة نجلاء سالم عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، تحذيرا لطلاب برامج الليسانس الساعات المعتمدة.