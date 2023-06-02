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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم بالغربية يتفقد لجنة النظام والمراقبة بكنترول الشهادة الإعدادية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، واطمأن إلى سير العمل بشكل سليم، موجهاً بمراعاة الدقة في الرصد، وفرز كراسات الإجابة بعناية، والمراجعة الجيدة والمتأنية للتقدير وجمع الدرجات، مراعاة لصالح الطلاب.


وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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وصرح "حسن" وكيل التعليم  أن أعمال الرصد الورقي والالكتروني والمراجعة لكراسات الإجابة مستمرة تمهيداً لاستخراج النتيجة، واعتمادها من الدكتور محافظ الغربية في نهاية الأسبوع القادم.

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وخلال الزيارة التي قام بها وكيل الوزارة، وجه إلى ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة، ورؤساء الحجرات، وشدد على عدم اصطحاب المحمول، وعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة، وضرورة تنفيذ تعليمات الأمن، مشيداً بالانضباط والجهد المبذول، والأداء المتميز لجميع العاملين، ومقدماً الشكر والتقدير لرجال الشرطة والحماية المدنية على جهودهم في التأمين الكامل للجنة النظام والمراقبة.

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التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي الشهادة الإعدادية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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