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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس هيئة تعليم الكبار: انخفاض كبير في نسبة الأمية بمصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن هناك 33 هيئة تعمل على تحقيق تقدم ملموس في قضية محو الأمية في مصر، مشيرًا إلى أنهم حققوا نجاحاً في تخفيض نسبة الأمية خلال السنوات الماضية، حيث أنهم تمكنوا بالنزول بالنسبة من 29 إلى 23%.

وأوضح الدكتور محمد ناصف، ، أن نسبة الأمية كانت 29% طبقا لإحصاء عام 2016 وتراجعت إلى 23% خلال هذه السنوات، مؤكدًا أن نسبة الانخفاض كبيرة ولكن ما زال التحدي قائمًا خاصة وأنهم يستهدفون بالنزول إلى 7% أو الصفر الافتراضي، ووقتها يعلنوا مصر خالية من الأمية.

وتابع: "نسابق الزمن لتحقيق تقدم في هذا الملف ومصر تحررت من فيروس سي وقادرة على الوصول لصفر أمية بما تمتلكه مصر من رصيد حضارة، ونضع خطة لتكون مصر خالية من الأمية في 2030، ومساهمة الشباب في التطوع للعمل في محو الأمية كبير"، لافتًا إلى أن الأمية تُكلف الاقتصاد العالمي 1.5 تريليون دولار وهذه تكلفة باهظة.

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أكد الدكتور محمد ناصف أن محو الأمية قضية أمن قومي، حيث تسعى هيئة تعليم الكبار إلى إعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، موكدًا أن الدولة المصرية تحرص على مواكبة التحديات المجتمعية العالمية والإقليمية والمحلية، مشيرًا إلى أن علاج محو الأمية في مصر يبدأ بتكاتف الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، حيث إن المجتمعات تتكون من أسر ومؤسسات، موضحًا أن وزارة التعليم تقوم بعمل مجهودات كبيرة بالتعاون مع الهيئة كإنشاء فصول الفرصة الثانية والمدارس البديلة المتواجدة في بعض القرى على مستوى المحافظات؛ لمواجهة الأمية.


 

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