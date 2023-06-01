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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تشارك فى الحلقة النقاشية "المحاكمة الجنائية المنصفة"

الحلقة النقاشية التى
الحلقة النقاشية التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان على مدار اليوم حلقة نقاش حول موضوع "المحاكمة الجنائية المنصفة " شارك فيها كل من الدكتور محمد صافى ، أستاذ القانون الدولى العام وعميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، والدكتور جميل عبد الباقى، أستاذ القانون الجنائى وعميد الكلية الأسبق، حيث تحدثا على التوالى حول موضوعى " الالتزام بمواءمة التشريعات الداخلية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، و"ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة".

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 افتتحت الحلقة النقاشية السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحضرها السادة أعضاء المجلس، وعدد من الشخصيات العامة والحقوقية ، وخلصت إلى توصيات لضمان تحقيق المحاكمة العادلة والمنصفة.

الحلقة النقاشية التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان
الحلقة النقاشية التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان
الحلقة النقاشية التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان1
الحلقة النقاشية التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان1
الحلقة النقاشية التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان2
الحلقة النقاشية التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان2
الحلقة النقاشية التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان4
الحلقة النقاشية التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان4
حقوق الإنسان المحاكمة الجنائية المنصفة الدكتور محمد صافي كلية الحقوق جامعة عين شمس المجلس القومى لحقوق الإنسان Jobs Education

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