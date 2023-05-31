جامعة عين شمس تهنئ المستشار عبدالمجيد محمود لحصوله على جائزة الدولة التقديرية

تقدم الأستاذ الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، بخالص التهاني للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق لجمهورية مصر العربية والمرشح للجائزة من مجلس جامعة عين شمس، والذي فاز بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية للعام 2023 من المجلس الأعلى للثقافة.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود حصل على درجة الماجستير في علوم البيئة من جامعة عين شمس عام 2008م، كما حصل على درجة الدكتوراه في مكافحة الفساد عام 2010م من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وتمت التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى.

كما حصل سيادته على جائزة الدولة للتفوق من المجلس الأعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية، للعام 2016م.كذلك تولى سيادته منصب النائب العام لجمهورية مصر العربية عام 2006، وشغل منصب سفير لمصر بدولة الفاتيكان عام 2012.

كما تولى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود العديد من العضويات منها عضوية المجلس الأعلى للقضاء ، عضوية مجلس إدارة المجلس القومي لمكافحة المخدرات والإدمان ، وعضوية مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعضوية العديد من الكليات والجامعات، ورئاسة اللجنة التنسيقية لمكافحة غسل الأموال بوحدة غسل الأموال بمصر، وكان سيادته عضوا بالوفد المشارك في المؤتمرات مفتوحة العضوية بالأمم المتحدة لمناقشة مشروع كل من اتفاقيتي: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها لسنة 2000م واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003م. كذلك عضو الوفد المصري لتمثيل البلاد في مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية مكافحة الفساد والتي عقدت في الأردن وإندونيسيا والدوحة.

أيضا كان للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود دور وطني بارز و نشاط علمي حيث قام بإصدار العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة في المجلات العلمية والأكاديمية المحكمة ، كما شارك في مناقشة العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير في العديد من كليات الحقوق والقانون في مصر والعالم العربي. كما أن لسيادته دور مجتمعي متميز ومشهود من خلال نشر الوعي بالثقافة القانونية، حيث قام بإلقاء العديد من المحاضرات والاشتراك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية والأكاديمية، والتي تلقي الضوء على القضايا المعاصرة.

وتتمنى إدارة الجامعة لسيادته مزيدا من التميز والتألق تقديرا لجهوده الوطنية والاجتماعية المشهودة، ومن الجدير بالذكر أن قيادة جامعة عين شمس اهتماما كبيرا بعلمائها وروادها في شتى المجالات تحقيقا لرسالتها الشاملة في تحقيق التميز والريادة وتحقيق مؤشرات الميزة التنافسية على كافة المستويات .