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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"تعليم الكبار" يشهد توزيع شهادات محو الأمية للمتحررين بشركة أوراسكوم مشروع المونوريل

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

         

 

 شهد الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ، احتفالية أقامتها شركة أوراسكوم بمناسبة تحرر عدد 23 دارسا من الأمية وقام سيادته  بتوزيع شهادات محو الأمية للمتحررين من عمال شركة اوراسكوم اليوم الثلاثاء الموافق 30من مايو 2023 في مقر موقع عمل الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة مشروع المونوريل.

 

يأتي ذلك في إطار دعم مبادرة مؤسسة بلا أمية وتحت رعايه المهندس رمسيس فهمي مدير المشروعات بشركة أوراسكوم  
حضر الاحتفالية من جانب الشركة
ا. عماد إلهامي مدير  قطاع الموارد البشريه ، ولفيف من مهندسي الشركة والمشرفون على البرنامج

في كلمته قدم  الشكر لفريق العمل بشركة اوراسكوم والقائمين على مشروع محو الأمية والذين ذللوا كل العقبات أمام الدارسين حتى حصلوا على شهادة محو الأمية  .

كما أوضح أن تأمين الوطن بالعلم لا يقل أهمية عن تأمينه بالسلاح.

أشار  في كلمته أن  الأمي ليس جاهلا بل يمتلك الخبرات والمعرفة بيد أنه لا يجيد القراءة والكتابة ويجب التعامل معه في ضوء خبراته ومهاراته التي يمتلكها .

وقد صرح  بأن تكلفة الجهل مرتفعة  وهذا ما أكدته تقارير اليونسكو العالمية ،  وتنعكس على كل ابعاد التنمية المستدامة .

في سياق متصل أكد  أن القيادة السياسية مهتمة بقضية  محو الأمية ضمن منظومة الإصلاح التي تجوب جميع أنحاء الجمهورية، وخير نموذج مبادرة حياة كريمة، وأن ما حدث في السنوات الثمانية الأخيرة، لم يحدث من قبل ، ويشهد بذلك القاصي والداني.

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هذا وقد اعرب  عن بالغ سعادته بتجربة اوراسكوم مشروع المونوريل التي انتهجت رؤية الهيئة العامة لتعليم الكبار في تبني الاتجاهات الحديثة في تعليم الكبار ، وربط ذلك بحياة الدارسين ، وتبني المدخل التنموي ، ومحو الأمية الوظيفية لدى الدارسين.

وهذا وقد حضر اللقاء من جانب الهيئة
ا. نورهان سيد مدير عام فرع القاهرة
أإيهاب سعيد مدير العلاقات العامة والإعلام
#وليد_حويلة مدير التدريب بالهيئة العامة لتعليم الكبار
ا.احمد عبد الموجود مكتب رئيس الجهاز
ا. هشام فهيم مسؤول الثوثيق الفوتغرافي
ا. يسرى علاقات عامة فرع القاهرة
ا. منال حامد مدير إدارة مصر الجديدة
ا. منال عبد الحميد مدير إدارة الاستكتاب
ا. عبير عبد الحي مسؤول البرتوكولات بالفرع

الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار شركة أوراسكوم أوراسكوم الدكتور محمد ناصف تعليم الكبار

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