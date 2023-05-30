وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد الأكاديمية الرياضية للأطفال بمدرسة هدى شعراوي.. صور

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الأكاديمية الرياضية بمدرسة هدى شعراوي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، والتي تضم أطفال أعمارهم بين 5 سنوات لـ 14 سنة، لممارسة لعبة كرة القدم، وتدريب الأطفال وتأهيلهم، ليكونوا لاعبين بالأندية المصرية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الأكاديمية بمدرسة هدى شعراوي، تهدف لتأهيل الأطفال ليكونوا لاعبين متميزين، ولاكتشاف المواهب، منهم والعمل على تنمية موهبتهم، ليكونوا لاعبين في الأندية المتعددة، والأكاديمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، موقعها مدرسة هدى شعراوي، تستقبل الطلاب 3 أيام أسبوعياً، وفق توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مناشداً أولياء الأمور مشاركة أنجالهم بالأكاديمية.

وأضاف عبد الله، ما أسعده تواجد أولياء أمور الطلاب بالمدرسة لمتابعة تدريبات أنجالهم، في مكان آمن، بعيداً عن اللعب في الشارع، إضافة لتدريبهم على يد مدربين خبراء من معلمي التربية والتعليم بكفر الشيخ

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