تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

يعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، مطلع الأسبوع المقبل، فور الانتهاء منها من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وكشف مصدر خاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ «صدى البلد»، أنه جرى الانتهاء من تصحيح جميع المواد، وجارٍ حالياً أعمال الرصد والمراجعة.



وأشار المصدر إلى أن النتيجة سترفع إلى محافظ كفر الشيخ فور الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة لاعتمادها وإعلانها عبر الموقع الإلكتروني للمديرية والمدارس الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية وإعلان أوائل المحافظة في الشهادة الإعدادية.

وكان محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، خلال تفقد كنترول الشهادة الإعدادية، وجه مقدري الدرجات بالدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة الأعمال، مؤكداً أنه تابع أعمال تصحيح الأوراق، ورصد الدرجات في غرف الكنترول، وحث أعضاء الكنترول على الدقة في أعمال رصد الدرجات وسرية العمل.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن أوراق طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا الامتحان في الفصل الدراسي الثاني 63 ألفاً و308 طلاب وطالبات مقسمين على ثلاثة قطاعات على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة.