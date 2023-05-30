عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

يعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، مطلع الأسبوع المقبل، فور الانتهاء منها من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

عضو هيئة تدريس بجامعة كفر الشيخ يفوز بجائزة الدولة التشجيعية

طالب بكفر الشيخ يبتكر طريقة لإشعال البوتاجاز بخليط من المياه والبنزين.. صور

وكشف مصدر خاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ «صدى البلد»، أنه جرى الانتهاء من تصحيح جميع المواد، وجارٍ حالياً أعمال الرصد والمراجعة.


وأشار المصدر إلى أن النتيجة سترفع إلى محافظ كفر الشيخ فور الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة لاعتمادها وإعلانها عبر الموقع الإلكتروني للمديرية والمدارس الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية وإعلان أوائل المحافظة في الشهادة الإعدادية.

 

وكان محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، خلال تفقد كنترول الشهادة الإعدادية، وجه مقدري الدرجات بالدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة الأعمال، مؤكداً أنه تابع أعمال  تصحيح الأوراق، ورصد الدرجات في غرف الكنترول، وحث أعضاء الكنترول على الدقة في أعمال رصد الدرجات وسرية العمل.

 

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن أوراق طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا الامتحان في الفصل الدراسي الثاني 63 ألفاً و308 طلاب وطالبات مقسمين على ثلاثة قطاعات على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية اعتماد نتيجة الأسبوع المقبل الشهادة الإعدادية اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ تيجة الفصل الدراسى الثانى جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ محمد عبد الله مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

شهادتك من بير سلم.. مجلس الدولة يعاقب استاذة جامعية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

الدرجة الثالثة ب100 جنيه..مفاجأة عن عدد حضور جماهير الأهلى في مباراة الوداد

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

أخبار الأهلي.. كهربا يصدم الزمالك وموقف المصابين أمام الوداد وشرط تجديد بيرسي تاو

موضوعات متعلقة

طالب بكفر الشيخ يبتكر طريقة لإشعال البوتاجاز بخليط من المياه والبنزين.. صور

جامعة كفر الشيخ: الملكية الفكرية تشجع على الاستثمار وتدفع عجلة النمو الاقتصادي

غداً.. مواجهة نارية بين كفر الشيخ وبايونيرز بدوري القسم الثاني

عضو هيئة تدريس بجامعة كفر الشيخ يفوز بجائزة الدولة التشجيعية

تكريم 267 من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب برج مغيزل بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يناقش الخطة الاستثمارية ويوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية

كفر الشيخ .. ضبط 65 طن قمح قبل بيعها فى السوق السوداء

محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال ترميم مبنى محطة الملك فؤاد الأثرية.. صور

ترشيحاتنا

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بحادث سقوط سيارة في مصرف بالطريق الزراعي بالبحيرة

بريطانيا: أوكرانيا لها الحق في مهاجمة روسيا خارج حدودها

الأهلي يستهدف التعاقد مع مهاجم سوبر .. تفاصيل

استفسار خاص لسموحة من الأهلي.. تفاصيل

إعلامي يكشف أول تحرك من أيمن أشرف بعد صدامه مع كولر

«لها الحق».. تعليق مفاجئ من بريطانيا بشأن الهجوم الأوكراني على موسكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ100 جنيه فقط| مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي قبل مباراة الوداد بنهائي إفريقيا

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مريم أوزرلي يثير الجدل

بالريال والجنيه.. سعر خرافي لفستان مي عمر الموف

ياباني يتفاجأ بـ ضفدع حي داخل وجبة دليفري.. شاهد

فيديو

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ