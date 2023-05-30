عضو هيئة تدريس بجامعة كفر الشيخ يفوز بجائزة الدولة التشجيعية

هنأ الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، وأعضاء هيئة التدريس، الدكتور علي يونس، المدرس بقسم الجغرافيا؛ لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية، متمنياً له مزيداً من النجاح والتقدم.

جدير بالذكر أن الدكتور علي يونس، من مواليد مركز سيدي سالم بمحافطة كفر الشيخ 1988م، وتخرج في كلية الآداب جامعة كفر الشيخ عام 2009 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، وحصل على درجة الماجستير في الجغرافيا ونظم المعلومات عام 2015م.

ونال الدكتور علي يونس درجة الدكتوراه من كلية الآداب جامعة طنطا، وجاءت رسالته تحت عنوان «الدوائر الانتخابية بمحافظات الوجه القبلي 2015م.. دراسة في الجغرافيا السياسية»، وذلك بتقدير ممتاز في أغسطس عام 2018م.

عُين «يونس» معيداً بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ في يونيو 2011م، وترقى عقب حصوله على درجة الماجستير إلى درجة مدرس مساعد عام 2015م، حتى وصل إلى درجة مدرس بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات ابتداءً من أكتوبر 2018م إلى الآن.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير. الثقافة، أعلنت فوز الدكتور علي يونس، بجائزة الدولة التشجيعية عن فرع الجغرافيا والبيئة والمياه والتغيرات المناخية، وذلك عن بحث بعنوان:

Geospatial-Assiste Multi-Criterion Analysis of Solar and Wind Power Geographical Technical-Economic Potential Assessment