عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طالب بجامعة كفر الشيخ يحصد المركز الثالث عالمياً في مسابقة هواوي بالصين

جامعة كفر الشيخ تكرم
جامعة كفر الشيخ تكرم الطالب الثالث عالمياً في مسابقة هواوي

كرم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الطالب محمود عاطف بالمستوى الرابع بكلية الذكاء الاصطناعي لما حققه من إنجاز عالمى في مسابقة هواوى العالمية، معبراً عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز.

جامعة كفر الشيخ: توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات

الإعدام لمزارع وحبس شقيقته لاتهامهما بإنهاء حياة ربة منزل في كفر الشيخ

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، والدكتور تامر مدحت وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب، والمهندس وائل ابو شعيشع أمين الكلية.

كما وجه التهنئة للدكتور تامر مدحت وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب، مؤكداً على تميز طلاب الكلية في كافة المستويات ونجاحهم فى تحقيق العديد من الإنجازات والمراكز على مستوى العالم وتحقيق مراكز متقدمة فى مسابقة هواوى العالمية السنوية، متمنيا المزيد من التقدم والنجاحات التى تضاف إلى رصيد الكلية والجامعة.


وتمكن الطالب محمود عاطف عبد الحميد عبد العاطى بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ، من حصد المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة هواوى العالمية فى track cloud التى أقيمت في الصين، وذلك بعد منافسة شرسة مع متسابقين من جميع أنحاء العالم، حيث اقيمت هذه المسابقه ضمن مسابقات هواوي العالمية بالصين.
وتم الاستعداد والتدريب الجيد للطالب، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور تامر مدحت، رئيس أكاديمية هواوى للتدريب بالجامعة، والدكتور محمود يسن شمس الدين، مدير أكاديمية هواوي للتدريب.


وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى حرص إدارة الجامعة على رعاية وتشجيع أبنائها الطلاب للمشاركة بكافة المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية سواء كانت محلية أو دولية، وأن الجامعة تعمل على تأهيل الطلاب من خلال عقد ورش العمل المختلفة لهم لتنمية مهاراتهم بما يسهم فى الفوز وحصد المراكز الأولى.

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطالب محمود عاطف لحصول فريقه على المركز الثالث على مستوي العالم فى مسابقة هواوي العاليمة، مشيراً إلى حرص الجامعة على الاهتمام بالطلاب المتميزين ودعم الجامعة المستمر لهم فى كافة المجالات.

جدير بالذكر أن الطالب قد تاهل ضمن الفريق المصري الوحيد فى مسار السحابة (Cloud Track)  في المسابقة التى تقيمها شركة هواوى سنويًا من ضمن أربع فرق مصرية وما يزيد عن ال30 فريقًا مختلفًا مكونين من 90 طالبًا وطالبة من دول القارات الأفريقية (مصر، تونس، الجزائر، مالى، السنغال، المغرب، الكاميرون، إثيوبيا، ليبيا، الرأس الأخضر).

كما أن مسابقة هواوى العالمية تهدف إلى تنمية المهارات التقنية للشباب وبناء كوادر مدربة ومؤهلة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتطويرها لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، من خلال استخدام تقنيات جديدة.

 

اداء الامتحانات الدكتور عبد الرازق دسوقي الدكتور محمد عبد العال المركز الثالث جامعة كفر الشيخ هواوي العالمية شئون التعليم والطلاب كلية الذكاء الاصطناعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

موضوعات متعلقة

جامعة كفر الشيخ: توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات

مش بس خلّصوا عليها ولّعوها بالبنزين | انتقام أسود في كفر الشيخ

الإعدام لمزارع وحبس شقيقته لاتهامهما بإنهاء حياة ربة منزل في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: استخراج جثامين 3 شباب غرقوا في جمصة

توريد 177 ألفاً و97 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

منطقة كفر الشيخ الأزهرية تكرم الفائزين بمسابقة فارس المتون والمترجم الناشئ .. صور

استخراج جثمان شاب من كفر الشيخ غرق في جمصة

إزالة 11 حالة تعدٍ على مساحة 20 قيراطا بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

وكالة “موديز” تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل الدولار الأمريكي

36 ألف جنيه| رفع إعفاء ضريبة الدخل والمرتبات..و 8 فئات معفاة من السداد

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

دولة أفريقية تكشف عن مفاوضات بشأن استضافة قاعدة عسكرية روسية علي أراضيها

مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون الضريبة على الدخل

دار الإفتاء: يجوز ذبح الخروف بنية الأضحية والعقيقة معا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة منتشرة لسلق البيض تتسبب في كارثة لوجه سيدة..صور

مشروب نتناوله يومياً .. يدمر الكبد والكلى ويسبب كوارث

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الكشك الصعيدي

أغرب من الخيال.. سيدة أمريكية تحمل مرتين خلال شهر واحد

فيديو

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ