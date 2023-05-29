طالب بجامعة كفر الشيخ يحصد المركز الثالث عالمياً في مسابقة هواوي بالصين

كرم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الطالب محمود عاطف بالمستوى الرابع بكلية الذكاء الاصطناعي لما حققه من إنجاز عالمى في مسابقة هواوى العالمية، معبراً عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، والدكتور تامر مدحت وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب، والمهندس وائل ابو شعيشع أمين الكلية.

كما وجه التهنئة للدكتور تامر مدحت وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب، مؤكداً على تميز طلاب الكلية في كافة المستويات ونجاحهم فى تحقيق العديد من الإنجازات والمراكز على مستوى العالم وتحقيق مراكز متقدمة فى مسابقة هواوى العالمية السنوية، متمنيا المزيد من التقدم والنجاحات التى تضاف إلى رصيد الكلية والجامعة.



وتمكن الطالب محمود عاطف عبد الحميد عبد العاطى بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ، من حصد المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة هواوى العالمية فى track cloud التى أقيمت في الصين، وذلك بعد منافسة شرسة مع متسابقين من جميع أنحاء العالم، حيث اقيمت هذه المسابقه ضمن مسابقات هواوي العالمية بالصين.

وتم الاستعداد والتدريب الجيد للطالب، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور تامر مدحت، رئيس أكاديمية هواوى للتدريب بالجامعة، والدكتور محمود يسن شمس الدين، مدير أكاديمية هواوي للتدريب.



وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى حرص إدارة الجامعة على رعاية وتشجيع أبنائها الطلاب للمشاركة بكافة المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية سواء كانت محلية أو دولية، وأن الجامعة تعمل على تأهيل الطلاب من خلال عقد ورش العمل المختلفة لهم لتنمية مهاراتهم بما يسهم فى الفوز وحصد المراكز الأولى.

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطالب محمود عاطف لحصول فريقه على المركز الثالث على مستوي العالم فى مسابقة هواوي العاليمة، مشيراً إلى حرص الجامعة على الاهتمام بالطلاب المتميزين ودعم الجامعة المستمر لهم فى كافة المجالات.

جدير بالذكر أن الطالب قد تاهل ضمن الفريق المصري الوحيد فى مسار السحابة (Cloud Track) في المسابقة التى تقيمها شركة هواوى سنويًا من ضمن أربع فرق مصرية وما يزيد عن ال30 فريقًا مختلفًا مكونين من 90 طالبًا وطالبة من دول القارات الأفريقية (مصر، تونس، الجزائر، مالى، السنغال، المغرب، الكاميرون، إثيوبيا، ليبيا، الرأس الأخضر).

كما أن مسابقة هواوى العالمية تهدف إلى تنمية المهارات التقنية للشباب وبناء كوادر مدربة ومؤهلة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتطويرها لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، من خلال استخدام تقنيات جديدة.