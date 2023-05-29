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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة كفر الشيخ: توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ والمحافظ

استعرض الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، رئيس الجامعة،  متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي بدأت خلال شهر مايو الجاري وأكد حرص الجامعة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.


وجه رئيس الجامعة -أيضا- برفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية والتمريض وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية، لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، كما وجه عمداء الكليات بضرورة التواجد الدائم أثناء أيام الامتحانات.

أشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

كما وجه رئيس جامعة كفر الشيخ، أيضًا، بتكثيف جهود الجامعة مؤكداً استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.

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