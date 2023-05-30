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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش الخطة الاستثمارية ويوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة بالخطة الاستثمارية.

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جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظة.


وناقش محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع نسب التنفيذ في المشروعات الخدمية الخاصة بالرصف والكهرباء، وعدد من المشروعات في كافة القطاعات، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال مشروعات خطة التنمية المحلية للعام المالي 2022-2023، ومتابعة مشروعات أعمال الطريق الدولي الساحلي" كفر الشيخ الاسكندرية، ووضع الحلول الفنية للاستفادة من الاعتمادات المخصصة لرفع كفاءة الإنارة، وتشكيل لجنة لإعادة زرع عدد من الأعمدة المقامة على الطريق الدولي تجنبا لوقوع حوادث.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الانتهاء من توريد مهمات الانارة ومتابع أعمال الرصف، والإنشاءات والتجميل، المدرجين بالخطة الاستثمارية، لرفع مستوى الخدمات، والاستفادة من الاعتمادات المخصصة لمحافظة كفر الشيخ.

وتابع محافظ كفر الشيخ، مستجدات الموقف التنفيذي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لمراكز ومدن المحافظة للمشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة، كما اطلع «المحافظ» كذلك على العديد من النسب المستهدف تنفيذها، والنسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح والمنصرف والباقى بالربع الأخير من الخطة، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء والرصف والكبارى وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، ومشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب.

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