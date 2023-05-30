محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال ترميم مبنى محطة الملك فؤاد الأثرية.. صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تطوير مبنى محطة الملك فؤاد بمنطقة منشية فؤاد المطلة على طريق صلاح سلامة، مؤكداً أنه سيتم أعمال الترميم والصيانة الداخلية والخارجية للمبنى، حتى يتم الحفاظ عليه كمبنى أثري.

ووجه محافظ كفر الشيخ، المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير المبنى.



وكانت محطة قطار الملك فؤاد أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية»، تعرضت لحالة من الإهمال على مدار أعوام طويلة، بعد أن كانت مبنى له قيمته التاريخية والأثرية، إلي أن تم مؤخراً بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المحطة.



الجدير بالذكر أن مبنى محطة الملك فؤاد تم تخصيصه لإقامة مركز خدمات بريدية يخدم المنطقة المحيطة، وسيكون تابعاً لوزارة الاتصالات، وقد جاء قرار التخصيص بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل، والآثار المصرية.

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