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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنسبة 71.22 %.. استلام 229 ألف طن قمح من المزارعين في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن كميات الأقماح الموردة من المزارعين في المحافظة، سواء ما تم توريده داخل المحافظة أو ما تم نقله خارج المحافظة من أقماح مزروعة ضمن المساحة التي زرعها المزارعون بقرى ومراكز المحافظة، ومساحتها 215 ألف فدان.

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وأكد محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم توريده 229 ألفا و587 طنا و 696 كيلو قمح، بنسبة توريد 71.22 %، مشيراً إلى أن جملة ما تم توريده داخل 22 موقعا بالمحافظة 178 ألفا و999 طنا و 441 كيلو.

 

 وتابع أما المنقول خارج المحافظة، 41 ألفاً و 833 طناً و 255 كيلو، وما تم توريده ونقله للإكثار "التقاوي"، 8755 طنا، بإجمالي 299 ألفا و587 طناً و696 كيلو قمح.

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