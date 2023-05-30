محافظ كفر الشيخ ينعى عاملاً توفى أثناء زراعته للأشجار بمدخل مدينة دسوق

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبد العزيز عبد العزيز عيسى ، العامل بالقسم الزراعى "المشتل" التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، الذي وافته المنية، صباح اليوم، الثلاثاء، أثناء زراعته الأشجار بمدخل مدينة دسوق.

وقال محافظ كفر الشيخ: نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وسادت حالة من الحزن الشديد على العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، لوفاة زميلهم عبد العزيز عيسى الذي كان يمتاز بالهدوء والطيبة ودماثة الأخلاق.