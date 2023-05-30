بعد رحيل المدير الفني.. هشام سعيد وطلحة راغب يقودان كفر الشيخ فنياً أمام بايونيرز

يقود الثنائي هشام سعيد وطلحة راغب، فريق كفر الشيخ فنياً، في مباراته المرتقبة غداً أمام بايونيرز، وذلك عقب رحيل المدير الفني كرم جابر عن الفريق.



وقال مجدي الزواوي، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، والمشرف العام على فريق الكرة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كل الدعم والمساندة لولاد البلد في قيادة الفريق الأول لكرة القدم غدا في مباراته الهامة مع بايونيرز بملعب كفرالشيخ.



وتابع: نتمنى من كل محبين ومشجعين كفر الشيخ الدعم والمساندة والدعاء بالفوز في المباراه الهامة غداً.. نثق كل الثقة في ولاد البلد وإن شاء الله أنتم علي قدر المسئولية.

وفي سياق متصل، يدخل فريق كفر الشيخ المباراة في المركز السابع برصيد 41 نقطة، بينما يحتل بايونيرز المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة فقط، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لصالحه، خاصة فريق كفر الشيخ الذي ينافس بقوة لتحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.