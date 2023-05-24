«الزواوي» يطالب جماهير كفر الشيخ بطي صفحة الأوليمبي والتركيز في المباريات المقبلة

طالب المحاسب مجدي الزواوي، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، والمشرف العام على فريق الكرة، الجماهير ومحبي النادي بتوفير جو من الهدوء للاعبين والجهاز الفني، وطي صفحة مباراة الأوليمبي من أجل التركيز في المباريات المقبلة.

الهدوء مطلوب

وقال الزواوي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «نداء ورجاء لأي حد بيحب نادي كفرالشيخ سواء جمهور أو محبين برجاء الهدوء حالياً وعدم كتابة أو التعليق.بأي كلمة سلبية في التوقيت ده ..التوقيت ده توقيت دعم ومساندة .. باقي 3 مباريات وإن شاء الله التوفيق يكون حليفنا فيهم ونصعد لدوري المحترفين .. تعادل اليوم أمام فريق كبير وعريق بملعبه وكانت الفرصة الأخيرة ليه في البقاء وهوه نادي الأوليمبي».

وتابع: «والحمد لله كنا متقدمين لآخر الماتش مع ضياع أهداف بالجملة ولكن قدر الله وماشاء فعل.. شكراً للاعبين الرجالة أوي أوي وشكراً لكل المنظومة وشكراً للجمهور اللي ساند الفرقة اليوم بالإسكندرية.. شكراً لمجلس إدارة نادي الأوليمبي المحترم على واجب الضيافة».

كفر الشيخ يتعادل مع الأوليمبي



وكان فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني كرم جابر، اليوم، الأربعاء، مع نظيره الأوليمبي السكندري، بقيادة سعيد عبد العزيز، على ملعب عز الدين يعقوب بالإسكندرية بهدف لكل منهما، وذلك خلال منافسات الجولة السابعة والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري».

تقدم بلال زكريا لاعب كفر الشيخ في الدقيقة 5 من الشوط الأول لفريقه، وأحرز عمر رجب هدف التعادل للأوليمبي في الدقيقة 84 من عمر المباراة، ويفسد فرحة جماهير كفر الشيخ.. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد كفر الشيخ نقطة واحدة ويصبح 41 نقطة محتفظاً بالمركز السابع في ترتيب المجموعة، ويرتفع رصيد الأوليمبي أيضاً إلى 35 نقطة، قابعاً في نفس ترتيبه في المركز التاسع.

أبو قير للأسمدة يتصدر قمة بحري

سماد أبو قير يعتلي قمة بحري برصيد 50 نقطة يليه بلدية المحلة صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة، وطنطا وجمهورية شبين في المركزين الثالث والرابع برصيد 48 نقطة لكل منهما، ودكرنس في المركز الخامس برصيد 46 نقطة، وبروكسي في المركز السادس برصيد 41 نقطة.