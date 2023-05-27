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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. مركز شباب خليج بحري ينظم برنامجاً ترفيهياً للطفل

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم مركز شباب خليج بحري التابع لإدارة شباب مطوبس بمحافطة كفر الشيخ، برنامجاً ترفيهياً للاحتفال بيوم اليتيم، بحضور 100 طليع من أبناء القرية.

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وشهد الاحتفال عروضا رياضية وفنية وترفيهية واستعراضية وغنائية ومسابقات ثقافية وتوزيع الهدايا والحلوى علي الأطفال وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مركز شباب خليج بحري، تم رفع كفاءته ضمن مبادرة حياة كريمة بمطوبس خلال عام 2022م، مضيفاً أن وزارة الشباب معنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها حماية حقوق الطفل ليعيش حياة أفضل من خلال البرامج التي تنظمها الإدارة المركزية لتنمية النشء وتقديم العديد من الفعاليات بمراكز الشباب منها الاحتفال بيوم اليتيم.

أقيم الاحتفال بحضور رئيس "مبادرة معا لمستقبل أفضل" والدكتورة نادية المدهون منسق مبادرة حياة كريمة بمطوبس، وأعضاء أندية التطوع وأعضاء فريق الجوالة بمركز الشباب وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل الشباب بالمديرية.

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أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافطة كفر الشيخ منسق مبادرة حياة كريمة

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