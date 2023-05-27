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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور وفد أجنبي .. زراعة الأرز بطريقة جديدة لتوفير المياه بكفر الشيخ| صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد حقل إرشادي على مساحة 5 أفدنة، بقرية العجوزين التابع لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، طريقة جديدة لزراعة الأرز، غير الطريقة التي اعتاد عليها المزارعون في المحافظة، والطريقة الجديدة طريقة الستارة بزراعة بذرة جافة "سوبر 300"، بأرض جافة، وري الأرض بمياه أقل من المعتاد في شتل الأرز، لتوفير مياه الري وتوفير الوقت والجهد والعمالة وزيادة الإنتاج الزراعي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، ووفد وحدة إدارة مشروعات الري الحقلي برنامج إدارة مياه دلتا النيل، والوفد الأجنبي الدكتور فرانك جيزيل، ألماني الجنسية، والدكتور يوهان ماير، هولندي الجنسية، والدكتور حسن شمس، رئيس التطوير الحقلي، والدكتور دعاء محمد ماضي، مدير مكتب مشروع إدارة مياه دلتا النيل، والدكتور عبد الفتاح سليم، مدير عام إرشاد كفر الشيخ، والدكتور محمد الشناوي، إخصائي المحصول، والدكتورة دعاء محمد ماضي، مدير مكتب مشروع إدارة مياه دلتا النيل، والدكتور مهندس أبو بكر أبو جازية، مدير الإدارة الزراعية بدسوق ، والمهندس جمال محمد أبو دنيا، إخصائي المحصول، والدكتور أحمد عبد المعطي مسئول GIZ، ونائب قرى شمال دسوق، فتحي يوسف، ورئيس قرية العجوزين، إبراهيم عبده.

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن الطريقة الجديدة لزراعة الأرز لا تحتاج لشتل الأرز، وإغراق الحقل بالمياه، ولكن بوضع بذرة الأرز في الأرض الجافة دون ريها، ثم يتم ريها بكميات الري العادية لأي نبات، ويتم ري الأرز كل أسبوع مرة دون إغراقه بالمياه، لمدة شهر.

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