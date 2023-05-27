ضبط محطة وقود بتهمة التلاعب في كميات البنزين والسولار بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط محطة وقود تلاعبت في كميات المواد البترولية المدعمة المنصرفة للمحطة، للاتجار بها في السوق السوداء.

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد قيام صاحب محطة بالتلاعب في كميات المواد البترولية المدعمة المنصرفة للمحطة بغرض بيعها لتجار السوق السوداء وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الحملة المحطة المشار إليها، وبمطابقة رصيد المحطة المدون بسجل حركة المواد البتروليه «21 بترول» بالرصيد الفعلي الموجود بالمحطة، تبين تجميع كمية وقدرها 10606 لتر سولار، 14381 لتر بنزين 92، 3448 لتر بنزين 80 ، أزيد من الرصيد الدفتري.

وجرى تحرير المحضر رقم 10371 جنح مركز البرلس لسنة 2023م، وأخطرت جهات التحقيق.