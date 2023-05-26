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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتهم في 13 قضية.. ضبط حداد بحوزته حشيش وسلاح ناري بكفر الشيخ

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، من ضبط حداد، له معلومات جنائية، ومسجل شقي خطر؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري وكمية من مخدر الحشيش.

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط ا.ع 42 سنة، حداد، مقيم دائرة مركز شرطة دسوق، سبق اتهامه في 13 قضية، ومسجل شقي خطر «سرقة بالإكراه».

وألقى القبض على المتهم بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم، وكمية من مخدر الحشيش تزن 300 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

تم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 6464 لسنة 2023م، جنايات مركز شرطة دسوق.

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