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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تصحيح أوراق امتحان طلاب الشهادة الإعدادية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تصحيح أوراق امتحان طلاب الشهادة الإعدادية، وأعمال رصد الدرجات بالكنترولات بالقطاعات الثلاثة، موجهاً بدقة الرصد، والمراجعة الدقيقة، قبل اعتماد وإعلان النتيجة، لينال كل طالب حقه، مواجهاً بالمتابعة المستمرة لأعمال النتيجة.
 

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تفقد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، بقطاع كفر الشيخ، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية ورئيس عام الامتحانات، وسامح داود، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وجلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين مسئول قواعد البيانات المركزية.

ووجه وكيل الوزارة، مقدري الدرجات بالدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة الأعمال، مؤكداً أنه تابع أعمال  تصحيح الأوراق، ورصد الدرجات في غرف الكنترول، وحث أعضاء الكنترول على الدقة في أعمال رصد الدرجات وسرية العمل.

وأشار إلى أن أوراق طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا الامتحان في الفصل الدراسي الثاني 63 ألفاً و308 طلاب وطالبات مقسمين على ثلاثة قطاعات.

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