محافظ كفر الشيخ يطمئن على امتحانات الدبلومات ووكيل التعليم يتفقد اللجان

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على سير عملية امتحانات الدبلومات الفنية في117 لجنة داخل 13 إدارة تعليمية، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين من أعضاء اللجان.

كما اطمأن محافظ كفر الشيخ على توافر كافة سبل الراحة للطلاب وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان، وعدم تلقي غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، شكاوى من الطلاب، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وفي سياق متصل، تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من لجان الدبلومات الفنية، منها الرياض التجارية المشتركة التابعة لإدارة الرياض التعليمية، مشددا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجان والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

كما تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مضيفاً: لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات.

و أدى 28 ألفاً 413 طالباً وطالبة، امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم الصناعي، ومادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم الزراعي، ومادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم الفندقي، ومادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم التجاري.