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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 26 استراحة و66 لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، من تجهيز 26 استراحة ب 13 إدارة تعليمية، منهم 13 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، و13 استراحة للمشاركات في أعمال الامتحانات من المعلمات، كما جرى تعقيم وتطهير 66 لجنة ب 13 إدارة تعليمية، لاستقبال 30 ألفا و155 طالبا وطالبة، لأداء أول الامتحانات، غدا السبت، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، بالتعليم "بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.


وتفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استراحات الدبلومات الفنية، بمدن المحافظة، لاستقبال المراقبين والملاحظين، إضافة للاطمئنان على توفير كل احتياجات المشاركين في الامتحانات، وتوفير سبل الراحة والهدوء لهم.


قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إنه تابع الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، التي انتهت اليوم الجمعة، كما تابع الاستعدادات لعقد امتحانات الدبلومات الفنية، غدا السبت، الموافق 27 مايو الجاري، لجميع التعليم الفني" صناعي، زراعي، تجاري، فندقي "، مشددا على توفير كافة الإمكانيات، حرصا على صحة الطلاب والمشاركين في الامتحانات، وتوفير المطهرات بأنواعها، مؤكدا على التعاون بين مديرية" التربية والتعليم، والأمن، والصحة "، ومرفق الإسعاف، والدفاع المدني، والتأمين الصحي،، مرفق مياه الشرب، ومديرية الكهرباء، استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية.
 

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 30 ألفا و155 طالبا وطالبة سيؤدون اختبارات الدبلومات الفنية في 66 لجنة ب 13 إدارة تعليمية، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراحات اللازمة، لإقامة رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، وعددها 26 استراحة، لرؤساء لجان ومراقبي، وملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.


‏وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التي يحتاجها رؤساء اللجان والمراقبين، لتصبح الاستراحات على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم، بمتابعة محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، مشيرا إلى أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وتمت مراعاة قربها من اللجان، لتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يوميا.


وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توافر كافة الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تخصيص حجرتين للعزل بكل لجنة دبلومات فنية، كما شكلت لجان لمتابعة جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات لهم، وتم تخصيص واتس آب للتواصل الفوري بين رؤساء اللجان والإسعاف، والمطافئ، والمستشفيات، ومديرية الصحة، بالإضافة إلى أرقام المرافق الخدمية ذات الصلة.

الاستعدادات أعمال الامتحانات التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الدبلومات الفنية اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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