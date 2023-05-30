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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. ضبط 65 طن قمح قبل بيعها فى السوق السوداء

قمح
قمح

تمكنت حملات مديرية التموين بكفر الشيخ والإدارات التابعة لها " الرياض، بيلا، قلين، بلطيم، فوة، بندر دسوق"، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  وبإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، من ضبط كميات قدرها 65 طن و 705 كيلو قمح إنتاج 2023، بحوزة عدد من التجار دون توريدها، لبيعها في السوق السوداء.

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن حملات مديرية التموين والإدارات التموينية تمكنت من ضبط 62 طن أقماح إنتاج 2023، لدى عدد من التجار، تم تخزينها، لبيعها بالسوق السوداء, وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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