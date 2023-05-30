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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طالب بكفر الشيخ يبتكر طريقة لإشعال البوتاجاز بخليط من المياه والبنزين.. صور

طالب بكفر الشيخ يبتكر
طالب بكفر الشيخ يبتكر جهازاً لإشعال البوتجاز من المياه

كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مروان السيد نصر، 13 سنة، الطالب بالصف الأول الإعدادي، بمدرسة شعبانة التابعة لإدارة بيلا التعليمية، بحضور والدته، لاختراعه جهاز بسيط يستخدم «بوتاجاز» بدلا من استخدام أسطوانة الغاز، وبدلا من استخدام الغاز في إشعال البوتاجاز، يستخدم الماء المخلوط بالبنزين، ليؤدي نفس الغرض.

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وأشاد وكيل الوزارة، بالطالب لتعدد اختراعاته، وآخرها طريقة بإشعال البوتاجاز بخليط من الماء والبنزين "3 لترات ماء- لتر بنزين"، وتكفي الكمية لإشعال البوتاجاز لمدة 48 ساعة، موجهاً الشكر للطالب وأسرته.


وقال مروان السيد، إن الجهاز مكون من قارورة مياه بلاستيكية سعة 5 لترات، وخرطومين كل خرطوم طول متر، وشعلة بوتاجاز أو شعلتين مكونة من "محبس وفونية وكوشة مصممة من حديد، ويتم توصيل الخرطومين داخل قارورة المياه البلاستيكية، وموتور أكسجين الذي يستخدمه باعة أسماك الزينة أو مربو الأسماك، ليكون وسيلة آمنة بدلا من استخدام أسطوانات الغاز التي قد تنفجر وتؤدي لأضرار كبيرة، إضافة لتوفير من ثمن الاستهلاك الشهري لأنبوبة البوتاجاز العادية، وثمن الجهاز 100 جنيه فقط.

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