غداً.. مواجهة نارية بين كفر الشيخ وبايونيرز بدوري القسم الثاني

يستضيف كفر الشيخ، غداً، الأربعاء، نظيره بايونيرز، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري» بدوري القسم الثاني لكرة القدم « الممتاز ب».

ويدخل كفر الشيخ اللقاء في المركز السابع، برصيد 41 نقطة، باحثاً عن الثلاث نقاط، ليعزز موقفه في جدول المجموعة من أجل تحقيق حلم جماهيره بالصعود لدوري المحترفين الموسم المقبل.

بينما يدخل بايونيرز اللقاء بأعصاب هادئة فليس لديه ما يخسره خاصة أنه يحتل المركز قبل الأخير في مجموعة بحري برصيد 21 نقطة، وفاز المباراة الماضية على فريق طنطا، وحرمه من اعتلاء صدارة المجموعة.



وفي سياق متصل، يقود الثنائي هشام سعيد وطلحة راغب، فريق كفر الشيخ فنياً، في مباراته المرتقبة غداً أمام بايونيرز، وذلك عقب رحيل المدير الفني كرم جابر عن الفريق.



وقال مجدي الزواوي، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، والمشرف العام على فريق الكرة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كل الدعم والمساندة لولاد البلد في قيادة الفريق الأول لكرة القدم غدا في مباراته الهامة مع بايونيرز بملعب كفرالشيخ.



وتابع: نتمنى من كل محبين ومشجعين كفر الشيخ الدعم والمساندة والدعاء بالفوز في المباراه الهامة غداً.. نثق كل الثقة في ولاد البلد وإن شاء الله أنتم علي قدر المسئولية.