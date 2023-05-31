انطلاق المعسكر التدريبى لمسار الشركات الناشئة بمسابقة عين شمس تبتكر لعام ٢٠٢٣

ينطلق اليوم المعسكر التدريبى لمسار الشركات الناشئة بمسابقة عين شمس تبتكر ٢٠٢٣،.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و بالتعاون مع رابطة الخريجين - قطاع العلاقات الدولية تحت اشراف الدكتورة ريم الكباريتى.

يقوم بتنظيم المعسكر مركز الابتكار و ريادة الاعمال

تحت اشراف

د.محمد البحيرى مدير المركز، د.وئام محمود نائب مدير المركز، د.محمد الشيخ مدير وحدة نقل التكنولوجيا، د.اسلام عدلى مدير النشاط الطلابى ASU-iClub

بالشراكة مع مركز ريادة الاعمال بجامعة برلين التقنية.

يضم المعسكر عدد من ورش العمل التفاعلية فى مجالات التسويق والمبيعات، المحاسبة المالية.

وكان قد أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، قراراً بتجديد تعيين السيد الأستاذ محمد عبد الرحمن محمد على الجمال مديرًا عامًا للإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس جامعة عين شمس لمدة عام رابع.