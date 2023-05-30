بنات جامعة عين شمس تصدر تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الدراسات العليا

أصدرت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، تعليمات هامة بشأن امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني .



وقالت أميرة يوسف لـ صدي البلد، أنه تم توزيع اماكن طلاب الدراسات العليا في الاداب مشددة علي التواجد قبل ميعاد الامتحان بربع ساعه المبني الملحق الدور الارضي.

وفي سياق آخر قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسى الثاني تسير بصورة طبيعة دون أي معوقات، لافتة إلى أن تصحيح مواد الامتحانات يتم إلكترونيًا وأولًا بأول.

وأكدت عميدة بنات عين شمس، أن الكلية توفر كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت أميرة يوسف، أنه يتم تعقيم مستمر لاماكن الامتحانات و المسارات قبل الامتحانات، كما يتم عقد الامتحانات فى اماكن جيدة التهوية، إلى جانب وجود مسافة آمنة بين ديسكات الطالبات أثناء الامتحانات مع توفير مطهرات اليد فى جميع اللجان والكنترولات .

وأكدت، أنه لم يتم منع أي طالبة من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسبب عدم سداد المصروفات، منوهة بأنه يتم حجب النتائج للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية فقط.