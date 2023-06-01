المؤتمر الدولى للمخ والأعصاب بطب عين شمس يوصى باستخدام الروبوت الجراحي

أوصى المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لعام 2023، والذي نظمه قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب ، خلال الفترة من 24 - 26 مايو ، بضرورة استمرار مواكبة الطفرة الكبيرة بالعالم في جراحات المخ والأعصاب الوظيفية، خاصة جراحات اضطراب الحركة والصرع، مع أهمية إختيار المريض المناسب لتلك الجراحات الدقيقة ، و تعزيز دور التكنولوجيا واستخدام الأجهزة الحديثة كالروبوت الجراحي وجهاز الملاح الجراحي في جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري.

كما أوصى الموتمر بأهمية تسليط الضوء علي تطورات التدخل الجراحي المحدود في جراحات العمود الفقري، وتشجيع الأطباء الشباب من جراحين المخ والأعصاب علي الإهتمام بالبحث العلمي والنشر بالمجلات العلمية الدولية، واعتبار ذلك جزءاً رئيسيا من تدريبهم بجانب اكتساب المهارات الجراحية المختلفة والإهتمام بتوفير ورش العمل بصفة دورية بجميع التخصصات الدقيقة بجراحة المخ والأعصاب لدورها الهام في الإرتقاء بمستوي الجراحين الشباب.

كما أكد الموتمر على ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للطبيبات الشابات من أجل الإلتحاق بتخصص جراحة المخ والأعصاب وتوفير الدعم والتدريب الجيد لهن من أجل توسيع دائرة الممارسة في هذا التخصص بين الإناث، وذلك إستناداً علي تلك النماذج الناجحة والمشرفة الموجودة حالياً بالفعل داخل المجال.

و التأكيد علي الدور الهام لأعضاء هيئة التمريض في منظومة جراحات المخ والأعصاب، والعمل علي تزويدهم بالمعرفة والمهارات الأساسية وتوفير الدورات التدريبية وورش العمل لهم من أجل المزيد من التطور.



يذكر أن المؤتمر أقيم تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس، ا.د. على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، برئاسة ا.د اشرف الأبيض رئيس قسم جراحه المخ والأعصاب ورئيس الموتمر ، و سكرتير عام المؤتمر ا.د وليد عبد الغنى استاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس

وقد شهد المؤتمر حضور أكبر تجمُّع دولي لجرّاحي المخ والأعصاب من مختلف أنحاء العالم، حيث ضم أكثر من ثلاثين محاضر أجنبي من أكبر الجامعات العالمية، هذا بجانب المشاركة الفعّالة من أساتذة جراحة المخ والأعصاب من الجامعات المصرية المختلفة، بالإضافة إلي جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس.