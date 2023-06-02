انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس.. تفاصيل

كشفت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس ، التدابير التى اتخذتها الكلية تزامنا مع امتحانات نهاية العام، موضحة أنه يؤدى امتحانات نهاية العام أكثر من 22 ألف طالب وطالبة على 5 فترات من الساعة 9 صباحا وحتى الرابعة عصرا.



وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الكلية اتخذت كل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بداية من إعداد الجداول ووضع التحذيرات والتعليمات على موقع الكلية فى مقدمتها منع الدخول بالتليفون.



وأشارت إلى أنه يتم التأكيد على تهيئة اللجان والتهوية المناسبة وتوفير زجاجات المياه خاصة ، مع وجود خط ساخن للإسعاف تتواجد على الفور فى حالة الطوارئ مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية وتواجد عيادة الكلية وتجهيزها تحسبا لأى حالات طارئة .

وتستعد كلية الألسن جامعة عين شمس، لامتحانات الفصل الدراسى الثانى "امتحانات نهاية العام 2023" ، التى تنطلق مع بداية شهر يونيو المقبل لمختلف الفرق الدراسية .

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية ألالسن جامعة عين شمس، أنه تم نشر جداول الامتحانات للفرق الدراسية المختلفة على صفحات الكلية على مواقع التواصل الاجتماعى ، حيث تنطلق امتحانات الفرقة الأولى 3 يونيو .

وأوضحت عميدة كلية ألالسن جامعة عين شمس، أن امتحانات الفرقة الثانية تبدأ 4 يوينو ، والفرقة الثالثة 3 يونيو ، والفرقة الرابعة 4 يونيو، على أن تعقد أعمال الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية .

وأشارت إلى أن تم وضع روشتة من التعليمات الخاصة بامتحانات نهاية العام، وذلك استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى .

ودعت الطلاب لضرورة الحضور قبل موعد الإمتحان بنصف ساعة على الاقل، مؤكدة أنه لن يسمح لأي طالب بدخول اللجنة بعد بداية الامتحان.

وحذرت الطلاب من أنه لن يسمح بدخول اللجنة إلا بعد التأكد من شخصية الطالب من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للطالب الوافد و آخر موعد لتقديم الأعذار عن دخول الامتحان هو خلال ١٥ يوماً من تاريخ إنتهاء الإمتحانات.