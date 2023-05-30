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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة 2023.. الجامعات تطرح برامج تتماشى مع احتياجات سوق العمل|تفاصيل

ثانوية عامة
ثانوية عامة

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وكثير من الطلاب يختار الكلية التي يدخلها دون النظر إذا كانت هذه الكلية ستكون سببا في إيجاد فرصة عمل في المستقبل أم لا؛ مما أدى إلى وجود نسبة كبيرة من البطالة في مصر بين الخريجين، بسبب أن معظم ممن تخرجوا كانوا طلابًا في كليات ليست مطلوبة في سوق العمل.

 

طالب الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، بتوافر عدة شروط في البرامج الجديدة بالكليات لتصل إلى مستويات عالمية تتواكب مع وظائف المستقبل، مع مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ودعم احتياجات الدولة بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وأشار مجدي حمزة، إلى أن الجامعات المصرية  تخطو خطوات واضحة وثابتة في الطريق إلى جامعات الجيل الرابع من خلال تطوير منظومة التحول الرقمي لإعطاء جيل قادر علي تحديات المستقبل ومتطلباته.

 

وأوضح أن الجامعات طرحت برامج متخصصة للغاية تتماشي مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، التي سوف تساهم كثيرا خلق فرص عمل للطلاب وهذا من أهم دوافع تحديث البرامج بالجامعات المصرية هو خلق فرص عمل للطلاب.

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وقال مجدي حمزة، إنه يوجد العديد من الكليات استحدثت برامج جديدة  على مستوي الجامعات المصرية مثال أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط.

 

وتابع، أن سوق العمل يتطلب مهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة وغيرهما، وهذه المهارات توفرها كثير من الجامعات خاصة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرا، وهى جامعات دولية ولها مكانة عالمية وتمتلك برامج تعليمية متميزة، ما يتيح لطلاب الثانوية العامة التفوق فى دراسة برامج ليست موجودة فى الجامعات الحكومية والخاصة.

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